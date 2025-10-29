ua en ru
КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету перед визитом Трампа в Южную Корею

Пхеньян, Среда 29 октября 2025 04:47
КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету перед визитом Трампа в Южную Корею Фото: испытания ракеты в КНДР прошли 28 октября
Автор: Маловичко Юлия

Северная Корея протестировала новую крылатую ракету накануне визита президента США Дональда Трампа в Южную Корею на саммит форума АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на северокорейское государственное агентство KCNA.

Испытание крылатой ракеты класса "море-поверхность" прошло в Желтом море во вторник, 28 октября.

Ракета, специально переоборудованная для корабельных запусков, была запущена вертикально и пролетела более 7 800 секунд (примерно 2 часа 10 минут) по заданному маршруту, поразив определенную цель. Другие детали, в частности название ракеты, точная дальность и место старта в сообщении не раскрываются.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, который обычно руководит подобными испытаниями, на этот раз не присутствовал. Наблюдал за тестом его заместитель в "Центральной военной комиссии "Трудовой партии" Пак Чон Чон Чон, который заявил о важных успехах страны в развитии ядерных сил.

По словам чиновника, регулярные ракетные испытания служат военным сдерживанием, проверкой надежности стратегических наступательных систем и демонстрацией их возможностей врагам. Северная Корея считает своим долгом непрерывно наращивать потенциал ядерного оружия.

Отметим, что испытание ракеты в КНДР произошло после подтверждения Трампом желания встретиться с Ким Чен Ыном в рамках тура в Азию.

КНДР ускорила развитие ракетного вооружения

Незадолго до указанного испытания ракеты во вторник, Пхеньян провел еще один подобный ракетный тест 22 октября, запустив две новые гиперзвуковые боевые части.

Разведка Южной Кореи и западные спецслужбы утверждают, что программы развития ракетного и другого вооружения КНДР значительно ускорились после углубления военного сотрудничества с Россией.

Это касается, в частности, направления Пхеньяном войск и оружия РФ для поддержки войны в Украине в обмен на помощь Москвы в разработке вооружений.

Треугольник отношений ядерными державами

Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин попросил главу МИД КНДР Чхве Сон Хуэя передать Ким Чен Ыну, что в двусторонних отношениях "все идет по плану".

Тогда как Трамп заявил на днях о возможной встрече с Ким Чен Ыном в рамках тура в Азию, которая стала бы первой во время второго срока американского лидера - с 2019 года.

Предыдущие встречи Трампа и Кима проводились с целью добиться отказа КНДР от ядерного оружия в обмен на отмену санкций. Однако попытки денуклеаризации Корейского полуострова тогда провалились.

В свою очередь глава КНДР заявил, что тоже не против встречи с Трампом, если США прекратят требовать от Пхеньяна отказаться от ядерного потенциала.

