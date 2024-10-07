КНДР пригрозила НАТО "трагічними наслідками" через засудження співпраці з Росією
НАТО загрожуватимуть "трагічні наслідки", якщо військово-політичний блок продовжуватиме "посягати на гідність, суверенітет, безпеку та інтереси КНДР". Північна Корея продовжить докладати зусиль, щоб захистити себе від загроз з боку США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на неназваного спікера Міністерства закордонних справ (МЗС) КНДР, якого цитує північнокорейське державне інформагентство KCNA.
За словами речника, критика щодо співпраці Північної Кореї та Росії нібито свідчить про те, що НАТО "збирається вийти на першу лінію протистояння з КНДР. У тому ж числі Пхеньян "глибоко занепокоєний" тим, що Альянс "обмовляє законну співпрацю між незалежними суверенними державами, спотворюючи суть української кризи".
Зокрема МЗС звинуватило НАТО у "розпалюванні ворожнечі", а також "протяганні щупальців" до Корейського півострова та Азійсько-Тихоокеанського регіону.
"Якщо НАТО продовжуватиме всілякі спроби посягати на гідність, суверенітет, безпеку та інтереси КНДР, одночасно з продовженням ворожої політики щодо неї, Альянс нестиме повну відповідальність за трагічні наслідки, які це спричинить", - додав речник.
Співпраця Росії та КНДР
У вересні The New York Times повідомило, що Росія отримала нові поставки балістичних ракет від Північної Кореї, зокрема ракет малої дальності Hwasong-11.
Крім того, ще у вересні минулого року стало відомо, що Пхеньян постачає Росії 152-мм артилерійські снаряди та ракети "Катюша".
Нещодавно керівник Головного управління Міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що постачання артилерійських боєприпасів з Північної Кореї створює серйозні проблеми для Збройних сил України (ЗСУ) на фронті. Такі поставки також сприяють ескалації бойових дій.
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