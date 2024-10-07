КНДР пригрозила НАТО "трагічними наслідками" через засудження співпраці з Росією

НАТО загрожуватимуть "трагічні наслідки", якщо військово-політичний блок продовжуватиме "посягати на гідність, суверенітет, безпеку та інтереси КНДР". Північна Корея продовжить докладати зусиль, щоб захистити себе від загроз з боку США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на неназваного спікера Міністерства закордонних справ (МЗС) КНДР, якого цитує північнокорейське державне інформагентство KCNA .

За словами речника, критика щодо співпраці Північної Кореї та Росії нібито свідчить про те, що НАТО "збирається вийти на першу лінію протистояння з КНДР. У тому ж числі Пхеньян "глибоко занепокоєний" тим, що Альянс "обмовляє законну співпрацю між незалежними суверенними державами, спотворюючи суть української кризи".

Зокрема МЗС звинуватило НАТО у "розпалюванні ворожнечі", а також "протяганні щупальців" до Корейського півострова та Азійсько-Тихоокеанського регіону.

"Якщо НАТО продовжуватиме всілякі спроби посягати на гідність, суверенітет, безпеку та інтереси КНДР, одночасно з продовженням ворожої політики щодо неї, Альянс нестиме повну відповідальність за трагічні наслідки, які це спричинить", - додав речник.

Співпраця Росії та КНДР

У вересні The New York Times повідомило, що Росія отримала нові поставки балістичних ракет від Північної Кореї, зокрема ракет малої дальності Hwasong-11.

Крім того, ще у вересні минулого року стало відомо, що Пхеньян постачає Росії 152-мм артилерійські снаряди та ракети "Катюша".

Нещодавно керівник Головного управління Міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що постачання артилерійських боєприпасів з Північної Кореї створює серйозні проблеми для Збройних сил України (ЗСУ) на фронті. Такі поставки також сприяють ескалації бойових дій.