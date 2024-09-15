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Буданов назвав фактори, що створюють серйозні проблеми ЗСУ на полі бою

Неділя 15 вересня 2024 02:48
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Буданов назвав фактори, що створюють серйозні проблеми ЗСУ на полі бою Фото: начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

Збільшення виробництва Росією керованих бомб, а також постачання артилерійських боєприпасів з Північної Кореї створюють серйозні проблеми для українських військ на полі бою.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію форуму Ялтинської європейської стратегії (YES).

Він зазначив, що північнокорейська військова допомога Росії викликає найбільше занепокоєння порівняно з підтримкою, яку надають інші союзники Москви.

"Вони (КНДР. - ред.) постачають величезну кількість артилерійських боєприпасів, що є критично важливим для Росії. Після таких поставок спостерігається ескалація бойових дій", - сказав Буданов.

Очільник ГУР також зазначив, що "величезну проблему для фронту" також створило нарощування Росією виробництва керованих авіабомб. А нарощування виробництва ракет типу "Іскандер", призвело до "масованого використання" Росією зброї для нападу на Україну.

Допомога Північної Кореї РФ

Україна, США та низка інших країн і незалежних аналітиків встановили, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин постачає Росії для війни проти України ракети і боєприпаси в обмін на економічну та іншу військову допомогу з боку Москви.

Так, ще у вересні минулого року виявилося, що Пхеньян постачає до Росії 152-мм артилерійські снаряди і ракети "Катюша".

Згодом стало відомо, що Росія придбала у КНДР балістичні ракети KN-23. Агресор уже кілька разів використовував їх для ударів по населених пунктах та енергетиці України.

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Кирило Буданов
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