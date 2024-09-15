Буданов назвав фактори, що створюють серйозні проблеми ЗСУ на полі бою
Збільшення виробництва Росією керованих бомб, а також постачання артилерійських боєприпасів з Північної Кореї створюють серйозні проблеми для українських військ на полі бою.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію форуму Ялтинської європейської стратегії (YES).
Він зазначив, що північнокорейська військова допомога Росії викликає найбільше занепокоєння порівняно з підтримкою, яку надають інші союзники Москви.
"Вони (КНДР. - ред.) постачають величезну кількість артилерійських боєприпасів, що є критично важливим для Росії. Після таких поставок спостерігається ескалація бойових дій", - сказав Буданов.
Очільник ГУР також зазначив, що "величезну проблему для фронту" також створило нарощування Росією виробництва керованих авіабомб. А нарощування виробництва ракет типу "Іскандер", призвело до "масованого використання" Росією зброї для нападу на Україну.
Допомога Північної Кореї РФ
Україна, США та низка інших країн і незалежних аналітиків встановили, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин постачає Росії для війни проти України ракети і боєприпаси в обмін на економічну та іншу військову допомогу з боку Москви.
Так, ще у вересні минулого року виявилося, що Пхеньян постачає до Росії 152-мм артилерійські снаряди і ракети "Катюша".
Згодом стало відомо, що Росія придбала у КНДР балістичні ракети KN-23. Агресор уже кілька разів використовував їх для ударів по населених пунктах та енергетиці України.
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