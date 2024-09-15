Буданов назвав фактори, що створюють серйозні проблеми ЗСУ на полі бою

Збільшення виробництва Росією керованих бомб, а також постачання артилерійських боєприпасів з Північної Кореї створюють серйозні проблеми для українських військ на полі бою.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію форуму Ялтинської європейської стратегії (YES).