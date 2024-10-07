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КНДР пригрозила НАТО "трагическими последствиями" из-за осуждения сотрудничества с Россией

Понедельник 07 октября 2024 11:22
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КНДР пригрозила НАТО "трагическими последствиями" из-за осуждения сотрудничества с Россией Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

НАТО будут угрожать "трагические последствия", если военно-политический блок будет продолжать "посягать на достоинство, суверенитет, безопасность и интересы КНДР". Северная Корея продолжит прилагать усилия, чтобы защитить себя от угроз со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на неназванного спикера Министерства иностранных дел (МИД) КНДР, которого цитирует северокорейское государственное информагентство KCNA.

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