КНДР пригрозила НАТО "трагическими последствиями" из-за осуждения сотрудничества с Россией
Иллюстративное изображение (Getty Images)
НАТО будут угрожать "трагические последствия", если военно-политический блок будет продолжать "посягать на достоинство, суверенитет, безопасность и интересы КНДР". Северная Корея продолжит прилагать усилия, чтобы защитить себя от угроз со стороны США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на неназванного спикера Министерства иностранных дел (МИД) КНДР, которого цитирует северокорейское государственное информагентство KCNA.
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