КНДР почала відправляти Росії своїх робітників, - Yonhap

Посилаючись на джерело в Росії, старший науковий співробітник фінансованого державою Корейського інституту національного об'єднання Чо Хан Бом повідомив, що 5 лютого сотні північнокорейських робітників помітили, як вони виходили з поїзда на станції неподалік Владивостока.

"Їх бачили, як вони несли пакети, але судячи з їхнього одягу, їх можна було з першого погляду ідентифікувати як робітників, а не як туристів", - сказав Чо.

Він відкинув можливість того, що це були студенти, які навчаються за кордоном, або посадові особи дипломатичних місій.

Порушення санкцій проти КНДР

Він сказав, що вони, схоже, входять до першої групи північнокорейських робітників, яких Пхеньян, імовірно, продовжить відправляти в Росію.

У разі підтвердження, цей крок стане порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, що забороняють відправку робітників КНДР за кордон.

Усі держави-члени ООН були зобов'язані репатріювати всіх північнокорейців, які отримують дохід у їхній юрисдикції, до кінця 2019 року відповідно до резолюції РБ ООН 2397, ухваленої в 2017 році.

Що каже розвідка

Національна розвідувальна служба Південної Кореї відмовилася підтвердити прибуття сотень робітників Північної Кореї в Росію.

"Ми відстежуємо ситуацію, пов'язану з відправленням Північною Кореєю своїх робітників до Росії", - йдеться в повідомленні.

КНДР допомагає Росії ракетами

У грудні минулого року координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

На початку січня з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами. Пізніше у прокуратурі підтвердили це та розповіли деталі.

Представник ГУР Міноборони Вадим Скибицький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Північна Корея активно постачала до РФ боєприпаси протягом всієї осені. За оцінками розвідки, армія РФ могла отримати близько мільйона снарядів із КНДР.

Президент України Володимир Зеленський заявляв про "червоні лінії", коментуючи постачання північнокорейських ракет до РФ.