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КНДР начала отправлять России своих рабочих, - Yonhap

Архивное фото: КНДР начала отправлять России своих рабочих (voakorea com)
Автор: Дмитрий Браславский

В начале этого месяца около 300 человек, предположительно северокорейских рабочих, прибыли в Россию на поезде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Ссылаясь на источник в России, старший научный сотрудник финансируемого государством Корейского института национального объединения Чо Хан Бом сообщил, что 5 февраля сотни северокорейских рабочих заметили, как они выходили из поезда на станции недалеко от Владивостока.

"Их видели, как они несли пакеты, но судя по их одежде, их можно было с первого взгляда идентифицировать как рабочих, а не как туристов", - сказал Чо.

Он отверг возможность того, что это были студенты, обучающиеся за рубежом, или должностные лица дипломатических миссий.

Нарушение санкций против КНДР

Он сказал, что они, похоже, входят в первую группу северокорейских рабочих, которых Пхеньян, вероятно, продолжит отправлять в Россию.

В случае подтверждения, этот шаг станет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих отправку рабочих КНДР за границу.

Все государства-члены ООН были обязаны репатриировать всех северокорейцев, получающих доход в их юрисдикции, до конца 2019 года в соответствии с резолюцией СБ ООН 2397, принятой в 2017 году.

Что говорит разведка

Национальная разведывательная служба Южной Кореи отказалась подтвердить прибытие сотен рабочих Северной Кореи в Россию.

"Мы отслеживаем ситуацию, связанную с отправкой Северной Кореей своих рабочих в Россию", - говорится в сообщении.

КНДР помогает России ракетами

В декабре прошлого года координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

В начале января появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. Позже в прокуратуре подтвердили это и рассказали детали.

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы в течение всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о "красных линиях", комментируя поставки северокорейских ракет в РФ.

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