UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У КНДР підвищили рівень безпеки через страх замаху на Кім Чен Ина, - ЗМІ

Фото: Кім Чен Ин, лідер КНДР (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Північна Корея посилює заходи безпеки для захисту Кім Чен Ина через можливу загрозу замахів. У Пхеньяні встановлюють системи глушіння зв'язку та обладнання для виявлення дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Yonhap TV.

Дані південнокорейської розвідки свідчать про те, що КНДР посилила заходи безпеки для свого лідера Кім Чен Ина. Там занепокоєні потенційним замахом на його вбивство.

У КНДР додатково розгорнуть засоби глушіння зв'язку та проведуть роботу над впровадженням обладнання для виявлення дронів. Дані розвідки свідчать, що цьогоріч кількість публічних виступів Кім Чен Ина зросла на 60% у порівнянні з 2023 роком.

Відомо, що КНДР ймовірно готується до повторного запуску розвідувального супутника і уважно стежить за можливістю сьомого ядерного випробування після президентських виборів у США.

Участь військ КНДР у війні в Україні

Як заявив президент України Володимир Зеленський, що в Росії вже знаходяться три тисячі військовослужбовців КНДР. Однак раніше повідомлялося, що Північна Корея перекинула до Росії свій спецпідрозділ ССО, який є одним із найтаємніших у світі.

А ось The New York Times писало, що російські та війська КНДР, ймовірно, готуються до наступу в Курській області. Воно може розпочатися найближчим часом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кім Чен ИнКНДРПівнічна Корея