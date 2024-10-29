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В КНДР повысили уровень безопасности из-за страха покушения на Ким Чен Ина, - СМИ

Фото: Ким Чен Ын, лидер КНДР (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Северная Корея ужесточает меры безопасности для защиты Ким Чен Ина из-за возможной угрозы покушений. В Пхеньяне устанавливают системы глушения связи и оборудования для обнаружения дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Yonhap TV.

Данные южнокорейской разведки свидетельствуют о том, что КНДР ужесточила меры безопасности для своего лидера Ким Чен Ина. Там обеспокоены потенциальным покушением на его убийство.

В КНДР дополнительно развернут средства глушения связи и проведут работу над внедрением оборудования для обнаружения дронов. Данные разведки свидетельствуют, что в этом году количество публичных выступлений Ким Чен Ина выросло на 60% по сравнению с 2023 годом.

Известно, что КНДР, вероятно, готовится к повторному запуску разведывательного спутника и внимательно следит за возможностью седьмого ядерного испытания после президентских выборов в США.

Участие войск КНДР в войне в Украине

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, в России уже находятся три тысячи военнослужащих КНДР . Однако ранее сообщалось, что Северная Корея перебросила в Россию свое спецподразделение ССО , которое является одним из самых тайных в мире.

А вот The New York Times писало, что русские и войска КНДР, вероятно, готовятся к наступлению в Курской области. Оно может начаться в ближайшее время.

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Ким Чен ЫнКНДРСеверная Корея