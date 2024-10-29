В КНДР повысили уровень безопасности из-за страха покушения на Ким Чен Ина, - СМИ

Данные южнокорейской разведки свидетельствуют о том, что КНДР ужесточила меры безопасности для своего лидера Ким Чен Ина. Там обеспокоены потенциальным покушением на его убийство.

В КНДР дополнительно развернут средства глушения связи и проведут работу над внедрением оборудования для обнаружения дронов. Данные разведки свидетельствуют, что в этом году количество публичных выступлений Ким Чен Ина выросло на 60% по сравнению с 2023 годом.

Известно, что КНДР, вероятно, готовится к повторному запуску разведывательного спутника и внимательно следит за возможностью седьмого ядерного испытания после президентских выборов в США.

Участие войск КНДР в войне в Украине

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, в России уже находятся три тысячи военнослужащих КНДР . Однако ранее сообщалось, что Северная Корея перебросила в Россию свое спецподразделение ССО , которое является одним из самых тайных в мире.