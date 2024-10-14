КНДР може відправити в Україну від 10 до 100 тисяч військових, - експерт

"Враховуючи, що північнокорейці ні з чим не рахуються. Ні з якими законами, ні з якими правилами, то, маючи більш ніж мільйонну армію, то півмільйона, наприклад, стільки скільки зараз трохи більше росіян на лінії фронту, цілком можна припустити, що вони можуть направити на цю війну", - сказав Гетьман.

За його словами, у КНДР чудово розуміють, що Південна Корея на них нападати не буде.

"Швидше за все, хоча все може бути... Але я умовно кажу. Північна Корея - це маленька країна з точки зору розмірів. Але в них армія приблизно така як армія РФ. І тому нехай не півмільйона, але навіть 10, 20, 30, 100 тисяч - це цілком можливо, що вони можуть це зробити", - зазначив експерт.

На його думку, це точно буде великою проблемою для України. Адже додаткові сили скоріш за все не будуть розпорошені по різних підрозділах армії РФ. Це буде окремий підрозділ, якщо вони будуть брати участь у військових діях.

"Але цілком можливо, що ці військові будуть задіяні в тилу, не на лінії фронту. І тоді ті (російські військові - ред.), які зараз задіяні в тилу, вони можуть бути переміщені безпосередньо на лінію фронту", - додав Гетьман.