КНДР может отправить в Украину от 10 до 100 тысяч военных, - эксперт

"Учитывая, что северокорейцы ни с чем не считаются. Ни с какими законами, ни с какими правилами, то, имея более миллионной армии, то полмиллиона, например, столько сколько сейчас чуть больше россиян на линии фронта, вполне можно предположить, что они могут направить на эту войну", - сказал Гетман.

По его словам, в КНДР отлично понимают, что Южная Корея на них нападать не будет.

"Скорее всего, хотя все может быть... Но я условно говорю. Северная Корея - это маленькая страна с точки зрения размеров. Но у них армия примерно такая как армия РФ. И поэтому пусть не полмиллиона, но даже 10, 20, 30, 100 тысяч - это вполне возможно, что они могут это сделать", - отметил эксперт.

По его мнению, это будет большой проблемой для Украины. Ведь дополнительные силы, скорее всего, не будут рассеяны по разным подразделениям армии РФ. Это будет отдельное подразделение, если они будут участвовать в военных действиях.

"Но вполне возможно, что эти военные будут задействованы в тылу, не на линии фронта. И тогда те (российские военные - ред.), которые сейчас задействованы в тылу, они могут быть перемещены непосредственно на линию фронта", - добавил Гетьман.