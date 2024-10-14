КНДР готується підірвати дороги до Південної Кореї

За словами речника Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї (JCS) Лі Сон Чжуна, військові виявили, що КНДР встановлює покриття вздовж доріг, щоб підготуватися до вибухів.

"Цілком можливо, що (вибухи в Північній Кореї) відбудуться вже сьогодні (14 жовтня, - ред.)", - сказав він.

Речник зазначив, що Північна Корея може зробити підриви вздовж міжкорейських доріг або інші провокативні дії. Але він наголосив, що Південна Корея не піде на провокацію та здійснить "рішучу відповідь".

"Якщо Північна Корея піде на провокацію, ми відповімо рішучою відповіддю з точки зору нашого права на самооборону", - заявив військовий.