Заступник Блінкена відвідає Південну Корею для обговорення загроз від КНДР

Заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл незабаром здійснить візит до Південної Кореї. На зустрічі високого рівня відбудеться, зокрема, обговорення регіональних і глобальних викликів, включаючи загрози з боку КНДР.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Держдеп США .

Зазначається, що заступник керівника американської дипломатії Ентоні Блінкена у Сеулі зустрінеться з низкою високопоставлених посадовців Південної Кореї.

На цій зустрічі сторони обговорять "двосторонню співпрацю для сприяння безпеці та процвітанню Індійсько-Тихоокеанського регіону, а також спільні регіональні та глобальні виклики, включаючи наші спільні занепокоєння щодо провокацій КНДР на Корейському півострові".

Також Кемпбелл у Сеулі візьме участь у тристоронній зустрічі заступників міністра закордонних справ США, Південної Кореї та Японії.

У Держдепі США заявили, що дана зустріч покликана "розвинути дискусії" щодо тристороннього співробітництва, які відбулися під час їх першої зустрічі у Вашингтоні у травні.

"Діалог буде зосереджений на ряді регіональних і глобальних викликів, включаючи загрози з боку Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР), важливість дотримання міжнародного права в Південно-Китайському морі та інші теми, пов'язані з регіональним і глобальним миром і безпеки", - передали в американському відомстві.

Крім того, заступник Держсекретаря Штатів відвідає Японію, де обговорить з високопосадовцями країни "спільні зусилля щодо протистояння регіональним загрозам безпеці, а також співпрацю навколо спільного виробництва оборонних технологій, які сприятимуть подальшому посиленню можливостей стримування в регіоні"

У Держдепі США уточнили, що візит посадовця до Японії та Південної Кореї планується на 15-17 жовтня.

Загострення між КНДР та Південною Кореєю

Зазначимо, хоча конфлікт між "двома Кореями" триває багато років, на тлі агресивної риторики Пхеньяна з ядерними погрозами та численими ракетними запусками він став загострюватися сильніше останні місяці.

Минулого тижня у КНДР заявили, що нібито назавжди заблокують свій кордон з Південною Кореєю, та збудують оборонні споруди. Пхеньян пояснив таку ініціативу бажанням впоратися з південнокорейськими та американським силами.

При цьому 11 жовтня в МЗС Північної Кореї заявили, що безпілотники Південної Кореї начебто були тричі зафіксовані у районі Пхеньяна, і вони розкидали пропагандистські листівки.

Після цього Північна Корея пригрозила "жахливою катастрофою" через нібито політ південнокорейських безпілотників над її столицею. А Південна Корея різко відповіла на такі погрози.

При цьому 13 жовтня стало відомо, що в КНДР перевели в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю, та наказали військовим бути готовими до ведення вогню.