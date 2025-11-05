КНДР готується до можливої ​​зустрічі Трампа та Кім Чен Ина, - розвідка Південної Кореї

За даними розвідки Південної Кореї, Пхеньян почав збирати інформацію про американських посадовців, які займаються північнокорейським напрямком.

Також міністр закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуей підняла питання про те, чи продовжувати запланований візит до Росії після того, як Трамп заявив про готовність зустрітися з Кімом.

Bloomberg нагадав, що Трамп востаннє зустрічався з лідером Північної Кореї у 2019 році. Під час останньої поїздки до Азії він знову заявив, що готовий до перемовин, однак через насичений графік зустріч не відбулася.

Тим часом у розвідці вважають, що Кім прагне переосмислити дипломатію й легітимізувати свій ядерний арсенал, використовуючи зміцнення зв’язків із Росією та Китаєм як важіль для покращення відносин із Вашингтоном.

Водночас лідер КНДР наполягає, щоб США та Південна Корея відмовилися від вимоги денуклеаризації як умови для переговорів.

"Попередні саміти Трампа з Кімом не змогли переконати Пхеньян відмовитися від своїх ядерних амбіцій. Відтоді Північна Корея розширила свої програми озброєння та стала ключовим союзником президента Росії Володимира Путіна, надаючи підтримку війні Москви проти України", - йдеться у статті.

Коментуючи військову співпрацю між КНДР та Росією, у розвідці наголосили, що Північній Кореї знадобиться чимало часу, аби досягти повної оперативної готовності своїх гіперзвукових ракет, супутників, спостереження та есмінців. Розвиток підводних систем озброєння теж залишається повільним.