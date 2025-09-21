UA

КНДР готує масштабний військовий парад у жовтні: чекають на Сі Цзіньпіна

Фото: Північна Корея готує ювілейний парад (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Північна Корея готується відзначити 80-ту річницю заснування Трудової партії масштабним військовим парадом у жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

За даними супутникових знімків, з початку липня на полі для парадів поблизу аеропорту Мірім у Пхеньяні помічено особовий склад, військову техніку та транспортні засоби. Серед них - мобільні транспортери пускових установок, що свідчить про значні масштаби підготовки.

Підготовка до цьогорічного параду перевищує рівень попередніх років. Востаннє великий парад відбувався у вересні 2023 року з нагоди 75-ї річниці заснування країни.

Фото: супутникові знімки, що свідчать про підготовку до параду (Yonhap)

Очікується, що у заході візьмуть участь високопосадовці з інших країн. Не виключено, що серед гостей буде лідер Китаю Сі Цзіньпін, який на початку вересня під час параду в Пекіні говорив про намір поглиблювати обміни на високому рівні з Північною Кореєю.

Ювілейний парад не лише відзначає річницю заснування партії, а й демонструє військову силу та дипломатичні зв’язки Північної Кореї. Очікується, що захід стане одним із найбільш масштабних за останні роки.

Нагадаємо, 3 вересня у Пекіні відбувся військовий парад на честь 80-річчя перемоги Китаю у війні з Японією та у Другій світовій війні. На заході показали новітню техніку і зброю армії КНР.

Крім лідера КНР Сі Цзіньпіна на параді були присутні, зокрема, російський диктатор Володимир Путін і глава КНДР Кім Чен Ин.

Пізніше Сі Цзіньпін заявив, що Китай зміцнюватиме стратегічні комунікації та поглиблюватиме співпрацю з Північною Кореєю.

