КНДР готує масштабний військовий парад у жовтні: чекають на Сі Цзіньпіна

За даними супутникових знімків, з початку липня на полі для парадів поблизу аеропорту Мірім у Пхеньяні помічено особовий склад, військову техніку та транспортні засоби. Серед них - мобільні транспортери пускових установок, що свідчить про значні масштаби підготовки.

Підготовка до цьогорічного параду перевищує рівень попередніх років. Востаннє великий парад відбувався у вересні 2023 року з нагоди 75-ї річниці заснування країни.

Фото: супутникові знімки, що свідчать про підготовку до параду (Yonhap)

Очікується, що у заході візьмуть участь високопосадовці з інших країн. Не виключено, що серед гостей буде лідер Китаю Сі Цзіньпін, який на початку вересня під час параду в Пекіні говорив про намір поглиблювати обміни на високому рівні з Північною Кореєю.

Ювілейний парад не лише відзначає річницю заснування партії, а й демонструє військову силу та дипломатичні зв’язки Північної Кореї. Очікується, що захід стане одним із найбільш масштабних за останні роки.