Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

КНДР готовит масштабный военный парад в октябре: ждут Си Цзиньпина

Фото: Северная Корея готовит юбилейный парад (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Северная Корея готовится отметить 80-ю годовщину основания Трудовой партии масштабным военным парадом в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

По данным спутниковых снимков, с начала июля на поле для парадов вблизи аэропорта Мирим в Пхеньяне замечен личный состав, военная техника и транспортные средства. Среди них - мобильные транспортеры пусковых установок, что свидетельствует о значительных масштабах подготовки.

Подготовка к нынешнему параду превышает уровень предыдущих лет. Последний раз большой парад проходил в сентябре 2023 года по случаю 75-й годовщины основания страны.

Фото: спутниковые снимки, свидетельствующие о подготовке к параду (Yonhap)

Ожидается, что в мероприятии примут участие высокопоставленные чиновники из других стран. Не исключено, что среди гостей будет лидер Китая Си Цзиньпин, который в начале сентября во время парада в Пекине говорил о намерении углублять обмены на высоком уровне с Северной Кореей.

Юбилейный парад не только отмечает годовщину основания партии, но и демонстрирует военную силу и дипломатические связи Северной Кореи. Ожидается, что мероприятие станет одним из самых масштабных за последние годы.

 

Напомним, 3 сентября в Пекине состоялся военный парад в честь 80-летия победы Китая в войне с Японией и во Второй мировой войне. На мероприятии показали новейшую технику и оружие армии КНР.

Кроме лидера КНР Си Цзиньпина на параде присутствовали, в частности, российский диктатор Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын.

Позже Си Цзиньпин заявил, что Китай будет укреплять стратегические коммуникации и углублять сотрудничество с Северной Кореей.

