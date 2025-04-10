КНДР готова передати РФ тисячі ракет: США заявили про загрозу для Азії та Європи

За його словами, Китай надав Росії 70% верстатів і 90% мікросхем, щоб допомогти Москві "відновити свою військову машину". В обмін на це Китай може отримати від РФ технології для покращення свої підводних човнів та іншу допомогу.

Папаро розповів, що Північна Корея відправляє в Росію "тисячі, можливо, сотні тисяч артилерійських снарядів" і тисячі ракет малої дальності. За його словами, очікується, що Пхеньян отримає підтримку у вигляді протиповітряної оборони і ракет класу "земля-повітря".

"Це транзакційний симбіоз, у якому кожна держава виконує слабкості іншої держави на взаємну вигоду кожної з них", - сказав Папаро.

Командувач збройними силами США в Кореї Ксав’єр Брансон розповів, що КНДР продемонструвала здатність відправляти боєприпаси і війська в Росію, одночасно просуваючи розвиток свого власного військового потенціалу. За його словами, Пхеньян "може похвалитися оснащеними, посиленими, модернізованими російськими військовими силами чисельністю понад 1,3 мільйона осіб".

Зусилля Північної Кореї з розроблення сучасної ядерної зброї та балістичних ракет "становлять пряму загрозу нашій батьківщині та нашим союзникам", додав Папаро.

Партнерство Росії з КНДР

Влітку минулого року російський диктатор Володимир Путін відвідав з офіційним візитом Пхеньян. За результатами зустрічей Путін і Кім Чен Ин підписали Договір про всеосяжне стратегічне партнерство Росії з КНДР. Основним пунктом документа є надання взаємної військової допомоги у разі агресії проти одного з учасників договору.

Згодом стало відомо, що Пхеньян запустить виробництво бойових безпілотників спільно з Росією. А Північна Корея планувала передати Росії близько 150 балістичних ракет.