КНДР готова передать РФ тысячи ракет: США заявили об угрозе для Азии и Европы

По его словам, Китай предоставил России 70% станков и 90% микросхем, чтобы помочь Москве "восстановить свою военную машину". В обмен на это Китай может получить от РФ технологии для улучшения своих подводных лодок и другую помощь.

Папаро рассказал, что Северная Корея отправляет в Россию "тысячи, возможно, сотни тысяч артиллерийских снарядов" и тысячи ракет малой дальности. По его словам, ожидается, что Пхеньян получит поддержку в виде противовоздушной обороны и ракет класса "земля-воздух".

"Это транзакционный симбиоз, в котором каждое государство выполняет слабости другого государства к взаимной выгоде каждого из них", - сказал Папаро.

Командующий вооруженными силами США в Корее Ксавьер Брансон рассказал, что КНДР продемонстрировала способность отправлять боеприпасы и войска в Россию, одновременно продвигая развитие своего собственного военного потенциала. По его словам, Пхеньян "может похвастаться оснащенными, усиленными, модернизированными российскими военными силами численностью более 1,3 миллиона человек".

Усилия Северной Кореи по разработке современного ядерного оружия и баллистических ракет "представляют прямую угрозу нашей родине и нашим союзникам", добавил Папаро.

Партнерство России с КНДР

Летом прошлого года российский диктатор Владимир Путин посетил с официальным визитом Пхеньян. По результатам встреч Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России с КНДР. Основным пунктом документа является оказание взаимной военной помощи в случае агрессии против одного из участников договора.

Впоследствии стало известно, что Пхеньян запустит производство боевых беспилотников совместно с Россией. А Северная Корея планировала передать России около 150 баллистических ракет.