У КНДР дітей змусили збирати кошти на купівлю РСЗВ

Повідомляється, що діти з Корейської дитячої спілки приєдналися до робітничого руху країни та взяли участь у зборі коштів для армії, за які були куплені нові РСЗВ.

Щоб накопичити необхідну суму, дітей та непрацюючих жінок змушували збирати лікарські трави, залишки врожаю та залізний брухт. Кошти від здачі зібраного було передано у фонд і далі на оборонні підприємства.

Подаровані ракетні установки назвали "Соньйон", що корейською означає "хлопчик", і після церемонії були відправлені до військових частин країни.

Корейська дитяча спілка – це аналог піонерської організації у СРСР. Організація налічує близько 3 млн. дітей. Вона була створена у 1946 році і є великою молодіжною організацією, до якої обов'язково вступають діти від 7 до 14 років. Члени спілки носять червоні хустки на шиї.

КНДР активно модернізує своє озброєння

Раніше повідомлялося, що Північна Корея модернізує свій головний ракетно-пусковий комплекс Сохе на північному заході країни, який використовується для виведення супутників на навколоземну орбіту для запуску ракет більшої вантажопідйомності та дальності.

Нагадаємо, раніше Північна Корея заявила, що під час останніх випробувань тестувала нову твердопаливну балістичну ракету Hwasong-18.

А 8 квітня КНДР заявила про друге випробування підводного БПЛА із ядерним зарядом Haeil-2 у Східному морі.