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В КНДР детей заставили собирать средства на покупку РСЗО

Фото: в КНДР детей заставили собирать средства на покупку РСЗО (voakorea.com)
Автор: Константин Широкун

Северокорейский детский союз в честь своего основания подарил армии КНДР реактивные системы залпового огня, деньги на которые заставили собирать детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Сообщается, что дети из Корейского детского союза присоединились к рабочему движению страны и приняли участие в сборе средств для армии, за которые были куплены новые РСЗО.

Чтобы накопить необходимую сумму, детей и неработающих женщин заставляли собирать лекарственные травы, остатки урожая и железный лом. Средства от сдачи собранного были переданы в фонд и дальше на оборонные предприятия.

Подаренные ракетные установки назвали "Соньон", что на корейском означает "мальчик", и после церемонии были отправлены в воинские части страны.

Корейский детский союз – это аналог пионерской организации в СССР. Организация насчитывает около 3 млн детей. Она была создана в 1946 году и является крупной молодежной организацией, в которую в обязательном порядке вступают дети от 7 до 14 лет. Члены союза носят красные платки на шее.

КНДР активно модернизирует свое вооружение

Ранее сообщалось, что Северная Корея модернизирует свой главный ракетно-пусковой комплекс Сохе на северо-западе страны, используемый для вывода спутников на околоземную орбиту для запуска ракет большей грузоподъемности и дальности.

Напомним, ранее Северная Корея заявила, что в ходе последних испытаний тестировала новую твердотопливную баллистическую ракету Hwasong-18.

А 8 апреля КНДР заявила о втором испытании подводного БПЛА с ядерным зарядом Haeil-2 в Восточном море.

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КНДР