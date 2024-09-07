У КМВА не виключають, що Рада могла бути ціллю російської атаки

Він зазначив, що росіяни постійно змінюють траєкторії та маршрути ударних дронів для ударів по України. За його словами, ворог намагається обійти протиповітряну оборону.

У КМВА не виключають, що будівля парламенту у центрі Києва могла бути ціллю атаки дронів цієї ночі.

"Чи була ціллю насправді Верховна Рада? На щастя, ми не дізналися. Бо всі безпілотники були збиті. Але росіяни завжди кажуть, що будуть бити по "центрах прийняття рішень", а так чи інакше ВР - це законодавчий орган. Не виключено. Це урядовий квартал, на який, скоріш за все, і були націлені ці дрони", - сказав Шаманов.