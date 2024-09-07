Біля Верховної Ради упали уламки російських дронів (фото)

Біля Верховної Ради України у центрі Києва упали уламки збитих російських дронів. Пошкоджень не було виявлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВРУ у Telegram.

За попередніми даними, пошкоджень не виявили.

"Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про нічну атаку

Вночі 7 вересня Росія випустила по Україні 67 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборонили знищили 58 "Шахедів". Шість дронів полетіли у напрямку Росії, Білорусі та Луганської області. Ще декілька безпілотників було втрачено локаційно.

ППО працювала в 11 областях України, а саме у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській.

У Києві також працювала ППО та лунали вибухи. Відомо, що у декількох районах упали уламки збитих "Шахедів". За даними місцевої влади, у Дніпровському районі виявили уламки на території дитячого садочку, а у Печерському районі була невелика пожежа.

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