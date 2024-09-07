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В КГВА не исключают, что Рада могла быть целью российской атаки

Фото: в КГВА не исключают, что Рада могла быть целью российской атаки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне постоянно грозят ударами по так называемым "центрам принятия решений" в Украине. Поэтому не исключается, что Верховная Рада могла быть целью атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Киевской городской военной администрации Михаила Шаманова в эфире телемарафона.

Он отметил, что россияне постоянно меняют траектории и маршруты ударных дронов для ударов по Украине. По его словам, враг пытается обойти противовоздушную оборону.

В КГВА не исключают, что здание парламента в центре Киева могло быть целью атаки дронов этой ночью.

"Была ли целью действительно Верховная Рада? К счастью, мы не узнали. Потому что все беспилотники были сбиты. Но россияне всегда говорят, что будут бить по "центрам принятия решений", а так или иначе ВР - это законодательный орган. Не исключено. Это правительственный квартал, на который, скорее всего, и были нацелены эти дроны", - сказал Шаманов.

 

 

Ночная атака дронов

В ночь на 7 сентября российские оккупанты выпустили по Украине 67 ударных дронов. Силы ПВО уничтожили 58 "Шахедов". ПВО работала в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской.

Также еще шесть дронов полетели в направлении России, Беларуси и оккупированной Луганской области.

В Киеве прямых попаданий не было. Но в столице упали обломки "Шахедов" в нескольких локациях. Обломки сбитых дронов нашли возле Верховной Рады в центре Киева.

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