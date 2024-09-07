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У КМВА не виключають, що Рада могла бути ціллю російської атаки

Київ, Субота 07 вересня 2024 16:33
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У КМВА не виключають, що Рада могла бути ціллю російської атаки Фото: у КМВА не виключають, що Рада могла бути ціллю російської атаки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни постійно погрожують ударами по так званих "центрах прийняття рішень" в Україні. Тому не виключається, що Верховна Рада могла бути ціллю атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що росіяни постійно змінюють траєкторії та маршрути ударних дронів для ударів по України. За його словами, ворог намагається обійти протиповітряну оборону.

У КМВА не виключають, що будівля парламенту у центрі Києва могла бути ціллю атаки дронів цієї ночі.

"Чи була ціллю насправді Верховна Рада? На щастя, ми не дізналися. Бо всі безпілотники були збиті. Але росіяни завжди кажуть, що будуть бити по "центрах прийняття рішень", а так чи інакше ВР - це законодавчий орган. Не виключено. Це урядовий квартал, на який, скоріш за все, і були націлені ці дрони", - сказав Шаманов.

Нічна атака дронів

В ніч на 7 вересня російські окупанти випустили по Україні 67 ударних дронів. Сили ППО знищив 58 "Шахедів". ППО працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській.

Також ще шість дронів полетіли у напрямку Росії, Білорусі та окупованої Луганської області.

У Києві прямих влучань не було. Але у столиці впали уламки "Шахедів" у кількох локаціях. Уламки збитих дронів знайшли біля Верховної Ради у центрі Києва.

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