В КГВА не исключают, что Рада могла быть целью российской атаки

Россияне постоянно грозят ударами по так называемым "центрам принятия решений" в Украине. Поэтому не исключается, что Верховная Рада могла быть целью атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Киевской городской военной администрации Михаила Шаманова в эфире телемарафона.

Он отметил, что россияне постоянно меняют траектории и маршруты ударных дронов для ударов по Украине. По его словам, враг пытается обойти противовоздушную оборону.

В КГВА не исключают, что здание парламента в центре Киева могло быть целью атаки дронов этой ночью.

"Была ли целью действительно Верховная Рада? К счастью, мы не узнали. Потому что все беспилотники были сбиты. Но россияне всегда говорят, что будут бить по "центрам принятия решений", а так или иначе ВР - это законодательный орган. Не исключено. Это правительственный квартал, на который, скорее всего, и были нацелены эти дроны", - сказал Шаманов.