У КМВА відповіли, чи скоротять комендантську годину на Великдень
У Києві на Великдень не будуть скорочувати комендантську годину, обмеження діятимуть у звичному режимі з опівночі до 5 ранку. Разом із тим у столиці посилять заходи безпеки.
Про це РБК-Україна повідомили у КМВА.
Комендантська година у Києві на свята
"Режим комендантської години у зв'язку з Великодніми, а також іншими святковими, пам'ятними днями - не переглядається. Додатково повідомляємо, що в попередні роки на Великдень, Різдво Христове, а також інші святкові дні, що супроводжуються церковною службою в нічний період, дія комендантської години не припинялася. Відтак обмеження, які стосуються комендантської години, діятимуть", - повідомили у КМВА.
Також у відомстві зазначили, що під час заходів, присвячених Великодню, посилять заходи безпеки, а саме:
- запровадять додаткове патрулювання;
- збільшать кількість особового складу працівників Національної поліції та інших служб в місцях скупчення людей у зв'язку з фактичним проведенням масових заходів.
Додамо, що у Києві комендантська година триває щоденно з 00.00 до 5.00, святкові й вихідні дні не є винятком. У цей час не можна перебувати на вулицях та у публічних місцях, а також переміщатись транспортом без особливих перепусток.
Яке покарання за порушення комендантської години
За порушення комендантської години в Україні передбачений штраф від 170 до 510 гривень. У разі повторного порушення протягом року сума покарання подвоюється. Також порушникам можуть призначити виправні роботи або адміністративний арешт на термін до 15 діб.
Втім, у більшості випадків, якщо правоохоронці ловлять українців на вулиці під час комендантської години, то дають лише попередження і не призначають покарання. У певних випадках людину можуть доставити до відділка, аби вона побула там до ранку.
Читайте також про те, що у Херсонський області з 1 квітня скоротили комендантську годину, тепер вона триватиме з 21:00 до 5:00, а раніше була з 20.00 до 6.00.
Раніше ми писали про те, що Львів хоче посилити контроль над продажем алкоголю під час комендантської години, місто навіть готове відновити моніторингові групи, які стежитимуть за дотриманням обмежень.
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