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В КГГА ответили, сократят ли комендантский час на Пасху

Киев, Среда 02 апреля 2025 08:00
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В КГГА ответили, сократят ли комендантский час на Пасху Каким будет комендантский час на Пасху (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Киеве на Пасху не будут сокращать комендантский час, ограничения будут действовать в обычном режиме с полуночи до 5 утра. Вместе с тем в столице усилят меры безопасности.

Об этом РБК-Украина сообщили в КГВА.

Комендантский час в Киеве на праздники

"Режим комендантского часа в связи с Пасхальными, а также другими праздничными, памятными днями - не пересматривается. Дополнительно сообщаем, что в предыдущие годы на Пасху, Рождество Христово, а также другие праздничные дни, сопровождающиеся церковной службой в ночной период, действие комендантского часа не прекращалось. Поэтому ограничения, касающиеся комендантского часа, будут действовать", - сообщили в КГВА.

Также в ведомстве отметили, что во время мероприятий, посвященных Пасхе, усилят меры безопасности, а именно:

  • введут дополнительное патрулирование;
  • увеличат количество личного состава работников Национальной полиции и других служб в местах скопления людей в связи с фактическим проведением массовых мероприятий.

Добавим, что в Киеве комендантский час длится ежедневно с 00.00 до 5.00, праздничные и выходные дни не являются исключением. В это время нельзя находиться на улицах и в публичных местах, а также перемещаться транспортом без пропусков.

Какое наказание за нарушение комендантского часа

За нарушение комендантского часа в Украине предусмотрен штраф от 170 до 510 гривен. В случае повторного нарушения в течение года сумма наказания удваивается. Также нарушителям могут назначить исправительные работы или административный арест на срок до 15 суток.

Однако в большинстве случаев, если правоохранители ловят украинцев на улице во время комендантского часа, то дают только предупреждение и не назначают наказание. В определенных случаях человека могут доставить в участок, чтобы он побыл там до утра.

Читайте также о том, что в Херсонский области с 1 апреля сократили комендантский час, теперь он продлится с 21:00 до 5:00, а раньше был с 20.00 до 6.00.

Ранее мы писали о том, что Львов хочет усилить контроль над продажей алкоголя во время комендантского часа, город даже готов возобновить мониторинговые группы, которые будут следить за соблюдением ограничений.

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Киев Комендантский час
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