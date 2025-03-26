У Львові хочуть посилити контроль за продажем алкоголю, але є нюанс

Львів готовий поновити моніторингові групи, щоб виявляти, де продають алкоголь під час комендантської години і передавати цю інформацію правоохоронцям. За це порушення закон передбачає штраф, а також анулювання ліцензії.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію мера Львова Андрія Садового у Telegram .

Контроль за продажем алкоголю під час комендантської години

"Мене часто на зустрічах запитують, чому після півночі у Львові вільно продають алкоголь. Це викликає цілком зрозуміле обурення. Останнім часом це питання дедалі частіше звучить від ветеранів. Вони прямо кажуть: у місті, яке живе війною, подібне - неприпустиме. І вони праві", - заявив Садовий.

Мер повідомив, що 26 березня міськрада провела велику нараду з поліцією та податковою, на якій він показав свіже відео з магазину "Новий градус" на вул. Юрія Липи: на кадрах видно, як після опівночі компанія купує алкоголь і розраховується карткою.

"Закон чітко визначає відповідальність: поліція - штрафи, податкова - анулювання ліцензії. Місто, зі свого боку, готове поновити моніторингові групи в районах, щоб виявляти порушення і передавати інформацію правоохоронцям", - наголосив Садовий.

Він закликав львів'ян знімати на камеру факти порушення і надсилати йому в приватні повідомлення або телефонувати на Гарячу лінію міста 1580.

"Будемо передавати докази правоохоронним органам. Якщо потрібно всім містом організувати порядок - зробімо це раз і назавжди", - додав Садовий.

Яка сума штрафу за порушення правил продажу алкоголю

Адміністративна відповідальність за порушення встановлених обмежень щодо продажу алкогольних напоїв під час дії воєнного стану - штраф від 8500 до 17000 гривень. Якщо алкоголь продали під час комендантської години, тоді доведеться заплатити від 170 до 340 гривень.