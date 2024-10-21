У КМВА уточнили наслідки нічної атаки російських "Шахедів", та результати роботи ППО

За його словами, близько десяти російських БпЛА заходили у напрямку столиці з різних напрямків. Однак Сили оборони знешкодили всі безпілотники, що загрожували місту.

Зокрема, було зафіксовано падіння уламків у Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах міста.

В Дніпровському районі, попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих не надходила.

В Голосіївському районі у багатоквартирному житловому будинку зафіксоване часткове пошкодження оздоблення стін та є вибиті вікна. Без руйнування і пожеж. Постраждалих не виявлено.

В Солом’янському районі падіння уламків спричинило пожежу на даху одноповерхового житлового будинку. Займання локалізовано. Постраждалі не виявлені.

Крім того, внаслідок атаки у Соломʼянському районі постраждав чоловік - медики зафіксували у нього опіки обличчя. Постраждалий від госпіталізації відмовився.