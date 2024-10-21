UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У КМВА уточнили наслідки нічної атаки російських "Шахедів", та результати роботи ППО

Фото: у Києві є постраждалий і руйнування через атаку російських дронів (Павло Петров/ДСНС)
Автор: Валерій Савицький

Вночі 21 жовтня російські терористи вкотре атакували Київ ударними дронами типу "Шахед". Уламки збитих БпЛА пошкодили будинки і спровокували пожежу, також є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка.

За його словами, близько десяти російських БпЛА заходили у напрямку столиці з різних напрямків. Однак Сили оборони знешкодили всі безпілотники, що загрожували місту.

Зокрема, було зафіксовано падіння уламків у Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах міста.

В Дніпровському районі, попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих не надходила.

В Голосіївському районі у багатоквартирному житловому будинку зафіксоване часткове пошкодження оздоблення стін та є вибиті вікна. Без руйнування і пожеж. Постраждалих не виявлено.

В Солом’янському районі падіння уламків спричинило пожежу на даху одноповерхового житлового будинку. Займання локалізовано. Постраждалі не виявлені.

Крім того, внаслідок атаки у Соломʼянському районі постраждав чоловік - медики зафіксували у нього опіки обличчя. Постраждалий від госпіталізації відмовився.

Атака "Шахедів"

Російський агресор продовжує кожної ночі масовано атакувати Україну ударними дронами.

Ввечері 20 жовтня терористи вкотре запустили "Шахеди" з північного сходу та півдня.

У Києві повітряну тривогу оголосили о 0:07 ночі. Згодом у столиці пролунала серія вибухів через роботу сил ППО. Кілька разів упродовж ночі вибухи повторювалися.

Відбій було оголошено о 5:13. Таким чином повітряна тривога у Києві тривала більше 5 годин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДрони