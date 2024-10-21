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В КГВА уточнили последствия ночной атаки российских "Шахедов", и результаты работы ПВО

Фото: в Киеве есть пострадавший и разрушения из-за атаки российских дронов (Павел Петров/ГСЧС)
Автор: Валерий Савицкий

Ночью 21 октября российские террористы в очередной раз атаковали Киев ударными дронами типа "Шахед". Обломки сбитых БпЛА повредили дома и спровоцировали пожар, также есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко.

По его словам, около десяти российских БпЛА заходили в направлении столицы с разных направлений. Силы обороны обезвредили все беспилотники, которые угрожали городу.

В частности, было зафиксировано падение обломков в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах города.

В Днепровском районе, предварительно, поврежден электрический кабель. Информация о пострадавших не поступала.

В Голосеевском районе во многоквартирном жилом доме зафиксировано частичное повреждение отделки стен и выбиты окна. Без разрушения и пожаров. Пострадавших не обнаружено.

В Соломенском районе падение обломков вызвало пожар на крыше одноэтажного жилого дома. Возгорание локализовано. Пострадавшие не обнаружены.

Кроме того, в результате атаки в Соломенском районе пострадал мужчина - медики зафиксировали у него ожоги лица. Пострадавший от госпитализации отказался.

Атака "Шахедов"

Российский агрессор продолжает каждую ночь массированно атаковать Украину ударными дронами.

Вечером 20 октября террористы в очередной раз запустили "Шахеды" с северо-востока и юга.

В Киеве воздушную тревогу объявили в 0:07 ночи. Позже в столице прозвучала серия взрывов из-за работы сил ПВО. Несколько раз на протяжении ночи взрывы повторялись.

Отбой был объявлен в 5:13. Таким образом воздушная тревога в Киеве продолжалась более 5 часов.

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