В КГВА уточнили последствия ночной атаки российских "Шахедов", и результаты работы ПВО

По его словам, около десяти российских БпЛА заходили в направлении столицы с разных направлений. Силы обороны обезвредили все беспилотники, которые угрожали городу.

В частности, было зафиксировано падение обломков в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах города.

В Днепровском районе, предварительно, поврежден электрический кабель. Информация о пострадавших не поступала.

В Голосеевском районе во многоквартирном жилом доме зафиксировано частичное повреждение отделки стен и выбиты окна. Без разрушения и пожаров. Пострадавших не обнаружено.

В Соломенском районе падение обломков вызвало пожар на крыше одноэтажного жилого дома. Возгорание локализовано. Пострадавшие не обнаружены.

Кроме того, в результате атаки в Соломенском районе пострадал мужчина - медики зафиксировали у него ожоги лица. Пострадавший от госпитализации отказался.