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У Києві було чути вибухи на тлі повітряної атаки

Київ, Понеділок 21 жовтня 2024 00:30
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У Києві було чути вибухи на тлі повітряної атаки Ілюстративне фото: у Києві було чути вибух під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві у ніч проти 21 жовтня було чути вибухи. У столиці іде робота сил та засобів протиповітряної оборони через фіксацію ворожих дронів-камікадзе.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Вибухи в районі столиці пролунали близько 00.22. Перед тим у Києві оголосили повітряну тривогу під час ворожої атаки із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед".

Влада столиці заявила про бойову роботи захисників неба через дронову атаку.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!, - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Додамо, мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram уточнив, що ППО працює на лівому березі Києва.

Зазначимо, що в Повітряних силах ЗСУ інформували про фіксацію руху ударного безпілотника противника зі сходу у напрямку Києва, а пізніше розповіли, що ворожа повітряна ціль рухається через Бориспіль у бік столиці.

У Києві було чути вибухи на тлі повітряної атаки

Оновлено: повторні вибухи

Близько 00.40 у столиці пролунала ще серія вибухів. Між тим у Повітряних силах знову закликали мешканців Києва залишатися в укриттях.

Крім того, близько 00.53 у Києві знову було чути серію звуків, схожих на вибухи.

Атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що вчора ввечері, 20 жовтня, українські військові зафіксували запуск російськими окупантами кількох груп дронів-камікадзе типу "Шахед". Відтак у кількох областях України була оголошена повітряна тривога.

Вже у ніч проти 21 жовтня сигнал про загрозу ворожої повітряної атаки залунав також у Києві. Повідомлялося про рух ударного безпілотника противника у бік столиці.

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Київ Вибухи Атака дронів
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