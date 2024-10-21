У Києві було чути вибухи на тлі повітряної атаки
У Києві у ніч проти 21 жовтня було чути вибухи. У столиці іде робота сил та засобів протиповітряної оборони через фіксацію ворожих дронів-камікадзе.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та Київська міська військова адміністрація (КМВА).
Вибухи в районі столиці пролунали близько 00.22. Перед тим у Києві оголосили повітряну тривогу під час ворожої атаки із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед".
Влада столиці заявила про бойову роботи захисників неба через дронову атаку.
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!, - розповів начальник КМВА Сергій Попко.
Додамо, мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram уточнив, що ППО працює на лівому березі Києва.
Зазначимо, що в Повітряних силах ЗСУ інформували про фіксацію руху ударного безпілотника противника зі сходу у напрямку Києва, а пізніше розповіли, що ворожа повітряна ціль рухається через Бориспіль у бік столиці.
Оновлено: повторні вибухи
Близько 00.40 у столиці пролунала ще серія вибухів. Між тим у Повітряних силах знову закликали мешканців Києва залишатися в укриттях.
Крім того, близько 00.53 у Києві знову було чути серію звуків, схожих на вибухи.
Атака "Шахедів"
Раніше повідомлялося, що вчора ввечері, 20 жовтня, українські військові зафіксували запуск російськими окупантами кількох груп дронів-камікадзе типу "Шахед". Відтак у кількох областях України була оголошена повітряна тривога.
Вже у ніч проти 21 жовтня сигнал про загрозу ворожої повітряної атаки залунав також у Києві. Повідомлялося про рух ударного безпілотника противника у бік столиці.
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