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У Києві оголошено повітряну тривогу через атаку "Шахедів"

Київ, Понеділок 21 жовтня 2024 00:13
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У Києві оголошено повітряну тривогу через атаку "Шахедів" Фото: у столиці оголошено тривогу через наближення ворожого дрона (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атак ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Повітряні сили ЗСУ.

"Київ - ударний БпЛА зі сходу у напрямку міста!", - повідомляють військові.

Жителям радять пройти в найближче укриття.

Атаки дронами і ракетами

Нагадаємо, ввечері 20 жовтня російські терористи запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед".

Перші БпЛА почали заходити з північного сходу через Сумську область близько 22:00. Згодом відбувся запуск другої хвилі з окупованого Криму.

Перед цим агресор вдарив керованими авіабомбами по Харкову. В місті є постраждалі та пошкоджено низку будинків.

А по Кривому Рогу армія РФ вдарила балістичними ракетами. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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