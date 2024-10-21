У Києві оголошено повітряну тривогу через атаку "Шахедів"
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атак ударних дронів типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Повітряні сили ЗСУ.
"Київ - ударний БпЛА зі сходу у напрямку міста!", - повідомляють військові.
Жителям радять пройти в найближче укриття.
Атаки дронами і ракетами
Нагадаємо, ввечері 20 жовтня російські терористи запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед".
Перші БпЛА почали заходити з північного сходу через Сумську область близько 22:00. Згодом відбувся запуск другої хвилі з окупованого Криму.
Перед цим агресор вдарив керованими авіабомбами по Харкову. В місті є постраждалі та пошкоджено низку будинків.
А по Кривому Рогу армія РФ вдарила балістичними ракетами. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.
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