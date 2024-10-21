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У КМВА уточнили наслідки нічної атаки російських "Шахедів", та результати роботи ППО

Понеділок 21 жовтня 2024 06:02
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У КМВА уточнили наслідки нічної атаки російських "Шахедів", та результати роботи ППО Фото: у Києві є постраждалий і руйнування через атаку російських дронів (Павло Петров/ДСНС)
Автор: Валерій Савицький

Вночі 21 жовтня російські терористи вкотре атакували Київ ударними дронами типу "Шахед". Уламки збитих БпЛА пошкодили будинки і спровокували пожежу, також є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка.

За його словами, близько десяти російських БпЛА заходили у напрямку столиці з різних напрямків. Однак Сили оборони знешкодили всі безпілотники, що загрожували місту.

Зокрема, було зафіксовано падіння уламків у Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах міста.

В Дніпровському районі, попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих не надходила.

В Голосіївському районі у багатоквартирному житловому будинку зафіксоване часткове пошкодження оздоблення стін та є вибиті вікна. Без руйнування і пожеж. Постраждалих не виявлено.

В Солом’янському районі падіння уламків спричинило пожежу на даху одноповерхового житлового будинку. Займання локалізовано. Постраждалі не виявлені.

Крім того, внаслідок атаки у Соломʼянському районі постраждав чоловік - медики зафіксували у нього опіки обличчя. Постраждалий від госпіталізації відмовився.

Атака "Шахедів"

Російський агресор продовжує кожної ночі масовано атакувати Україну ударними дронами.

Ввечері 20 жовтня терористи вкотре запустили "Шахеди" з північного сходу та півдня.

У Києві повітряну тривогу оголосили о 0:07 ночі. Згодом у столиці пролунала серія вибухів через роботу сил ППО. Кілька разів упродовж ночі вибухи повторювалися.

Відбій було оголошено о 5:13. Таким чином повітряна тривога у Києві тривала більше 5 годин.

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