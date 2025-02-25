У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на Київ

Обстріли України з боку Росії

З початку повномасштабної війни Росія систематично завдає ударів по території України, атакуючи не лише стратегічні об'єкти, а й цивільну інфраструктуру. Для здійснення обстрілів противник використовує широкий спектр озброєнь, зокрема різні види ракет, артилерійські установки, БпЛА та керовані авіаційні бомби.

Щоночі окупанти здійснюють масовані атаки за допомогою дронів, що створює значну небезпеку для мирного населення. Так, у ніч на 24 лютого загарбники випустили 185 безпілотників із п’яти різних напрямків. Українські сили ППО змогли збити 113 із них, а ще 71 дрон-імітатор було локаційно втрачено.

Під час останнього нічного обстрілу Київ перебував під захистом ППО. Перед цим у низці областей було оголошено повітряну тривогу. Також через обстріл у Житомирській області є пошкодження та постраждалі.

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