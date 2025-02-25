В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки на Киев

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Россия систематически наносит удары по территории Украины, атакуя не только стратегические объекты, но и гражданскую инфраструктуру. Для осуществления обстрелов противник использует широкий спектр вооружений, в частности различные виды ракет, артиллерийские установки, БпЛА и управляемые авиационные бомбы.

Каждую ночь оккупанты осуществляют массированные атаки с помощью дронов, что создает значительную опасность для мирного населения. Так, в ночь на 24 февраля захватчики выпустили 185 беспилотников с пяти различных направлений. Украинские силы ПВО смогли сбить 113 из них, а еще 71 дрон-имитатор был локационно потерян.

Во время последнего ночного обстрела Киев находился под защитой ПВО. Перед этим в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Также из-за обстрела в Житомирской области есть повреждения и пострадавшие.

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