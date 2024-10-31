У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на Київ

Як повідомлялося, в ніч на 31 жовтня у Києві та області двічі оголошували повітряну тривогу через атаки БПЛА. Під час другої повітряної тривоги у столиці пролунали вибухи. В Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків БпЛА.

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