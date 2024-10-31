В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки на Киев

Как сообщалось, в ночь на 31 октября в Киеве и области дважды объявляли воздушную тревогу из-за атак БПЛА . Во время второй воздушной тревоги в столице раздались взрывы . В Подольском районе города зафиксировано падение обломков БПЛА .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.