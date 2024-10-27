У КМВА розповіли про наслідки атаки ворожих дронів на Київ

В ніч проти 27 жовтня Росія атакувала територію України за допомогою ударних БПЛА. Атака почалася пізно ввечері 26 жовтня. У Києві працювала протиповітряна оборона.

Повторно вибухи у столиці і Київській області чули вночі.

У Сумах після атаки "Шахедами" зникло світло.

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