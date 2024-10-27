UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У КМВА розповіли про наслідки атаки ворожих дронів на Київ

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Сили та засоби протиповітряної оборони виявили в повітряному просторі в напрямку Києва приблизно десяток безпілотників противника. Всі дрони були знешкоджені на околицях міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Повітряна тривога в Києві тривала майже 3,5 години.

За даними оперативного зведення, в Києві потерпілих чи руйнувань не зафіксовано.

В ніч проти 27 жовтня Росія атакувала територію України за допомогою ударних БПЛА. Атака почалася пізно ввечері 26 жовтня. У Києві працювала протиповітряна оборона.

Повторно вибухи у столиці і Київській області чули вночі.

У Сумах після атаки "Шахедами" зникло світло.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниКиїв