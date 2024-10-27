RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В КГВА рассказали о последствиях атаки вражеских дронов на Киев

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили в воздушном пространстве в направлении Киева около десятка беспилотников противника. Все дроны были обезврежены в окрестностях города.

Воздушная тревога в Киеве длилась около 3,5 часов.

По данным оперативной сводки, в Киеве пострадавшие или разрушения не зафиксированы.

В ночь на 27 октября Россия атаковала территорию Украины с помощью ударных БПЛА. Атака началась поздно вечером 26 октября. В Киеве работала противовоздушная оборона.

Повторно взрывы в столице и Киевской области слышали ночью.

В Сумах после атаки "Шахедами" исчез свет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныКиев