В КГВА рассказали о последствиях атаки вражеских дронов на Киев

Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили в воздушном пространстве в направлении Киева около десятка беспилотников противника. Все дроны были обезврежены в окрестностях города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
Воздушная тревога в Киеве длилась около 3,5 часов.
По данным оперативной сводки, в Киеве пострадавшие или разрушения не зафиксированы.
В ночь на 27 октября Россия атаковала территорию Украины с помощью ударных БПЛА. Атака началась поздно вечером 26 октября. В Киеве работала противовоздушная оборона.
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