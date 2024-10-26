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У Києві чути вибухи, ППО збивають російські дрони

Субота 26 жовтня 2024 23:21
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У Києві чути вибухи, ППО збивають російські дрони Фото: сили ППО України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 26 жовтня, у Києві чути звуки вибухів. Сили ППО працюють по дронах, які запустила Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав о 23:14 Сергій Попко, начальник КМВА.

Перед цим він повідомляв, що для столиці існує загроза застосування БпЛА противника.

Зазначимо, що повітряну тривогу у Києві оголосили рівно о 23:00. Станом на 23:20 карта тривог має такий вигляд.

У Києві чути вибухи, ППО збивають російські дрони

Нагадаємо, вчора ввечері, внаслідок влучання російського ударного безпілотника в багатоповерхівку в Солом'янському районі Києва загинула дівчина. Ще шестеро людей постраждали.

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