У Києві чути вибухи, ППО збивають російські дрони

Пізно ввечері, 26 жовтня, у Києві чути звуки вибухів. Сили ППО працюють по дронах, які запустила Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав о 23:14 Сергій Попко, начальник КМВА. Перед цим він повідомляв, що для столиці існує загроза застосування БпЛА противника. Зазначимо, що повітряну тривогу у Києві оголосили рівно о 23:00. Станом на 23:20 карта тривог має такий вигляд.