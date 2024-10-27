У передмістях та Києві триває робота сил ППО
Російська атака дронами в ніч з 26 на 27 жовтня триває. Наразі у передмістях та в Києві триває робота сил ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Віталія Кличка.
"У передмістях та столиці триває робота сил ППО. Групи БпЛА рухаються в бік Києва. Залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні о 01:08.
Зазначимо, що згідно останньому повідомленню Повітряних сил ЗСУ, о 01:02, рух ворожих дронів наступний:
- БпЛА з Курської області у Сумській у напрямку Полтавської, курс південно-західний;
- БпЛА на північному заході Сумської області у напрямку Чернігівської;
- БпЛА на півночі, сході та центрі Київської області переважно тримають курс на захід.
Де оголошено тривогу
Станом на 01:18 карта повітряних тривог має такий вигляд. Сигнал пов'язаний через дрони.
Нагадаємо, що за словами Андрія Коваленко, керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД), у Сумах після ворожої атаки дронами зникло світло.
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