У передмістях та Києві триває робота сил ППО

Російська атака дронами в ніч з 26 на 27 жовтня триває. Наразі у передмістях та в Києві триває робота сил ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Віталія Кличка.

"У передмістях та столиці триває робота сил ППО. Групи БпЛА рухаються в бік Києва. Залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні о 01:08. Зазначимо, що згідно останньому повідомленню Повітряних сил ЗСУ, о 01:02, рух ворожих дронів наступний: БпЛА з Курської області у Сумській у напрямку Полтавської, курс південно-західний;

БпЛА на північному заході Сумської області у напрямку Чернігівської;

БпЛА на півночі, сході та центрі Київської області переважно тримають курс на захід. Де оголошено тривогу Станом на 01:18 карта повітряних тривог має такий вигляд. Сигнал пов'язаний через дрони.