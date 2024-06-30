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КМВА пояснила, чим остання ракетна атака РФ на Київ відрізнялася від попередніх

Неділя 30 червня 2024 21:51
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КМВА пояснила, чим остання ракетна атака РФ на Київ відрізнялася від попередніх Ілюстративне фото: у КМВА заявили, що РФ шукає вразливі місця в ППО столиці (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація своєю атакою на Київ ввечері неділі, 30 червня, намагалася розвідати методи і засоби, аби вразити столицю.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник КМВА Сергій Попко.

"Сьогоднішній ракетний удар по Києву відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України. Противник ударив не в темний час доби, не комбінованим чи масованим обстрілом. Не балістичною зброєю чи крилатими ракетами з бортів стратегічних бомбардувальників", - розповів Попко.

За його словами, агресор випробовує нові тактики та шукає влучний час, методи і засоби аби вразити Київ. Адже столиця завжди була і буде однією з найпріоритетніших цілей для загарбників.

"Звісно, на кожну дію ворога у ЗСУ знайдеться своя ефективна протидія. Але такі атаки окупантів мають бути нагадуванням для мешканців столиці - жодну повітряну тривогу ігнорувати не можна", - зауважив він.

Ракетна атака на Київ

Нагадуємо, сьогодні у Києві було оголошено повітряну тривогу. Тоді Повітряні сили попереджали про те, що в бік столиці летить ракета.

Пізніше стало відомо, що у Києві в результаті падіння уламків ракети сталась пожежа в одному з будинків.

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