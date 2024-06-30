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КМВА объяснила, чем последняя ракетная атака РФ на Киев отличалась от предыдущих

Воскресенье 30 июня 2024 21:51
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КМВА объяснила, чем последняя ракетная атака РФ на Киев отличалась от предыдущих Иллюстративное фото: в КМВА заявили, что РФ ищет уязвимые места в ПВО столицы (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация своей атакой на Киев вечером воскресенья, 30 июня, пыталась разведать методы и средства, чтобы поразить столицу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник КМВА Сергей Попко.

"Сегодняшний ракетный удар по Киеву отличается от многочисленных последних воздушных атак врага по столице Украины. Противник ударил не в темное время суток, не комбинированным или массированным обстрелом. Не баллистическим оружием или крылатыми ракетами с бортов стратегических бомбардировщиков", - рассказал Попко.

По его словам, агрессор испытывает новые тактики и ищет точное время, методы и средства, чтобы поразить Киев. Ведь столица всегда была и будет одной из приоритетных целей для захватчиков.

"Конечно, на каждое действие врага в ВСУ найдется свое эффективное противодействие. Но такие атаки окупантов должны быть напоминанием для жителей столицы - никакую воздушную тревогу игнорировать нельзя", - отметил он.

Ракетная атака на Киев

Напоминаем, сегодня в Киеве была объявлена воздушная тревога. Тогда воздушные силы предупреждали о том, чтов сторону столицы летит ракета.

Позже стало известно, что в Киеве в результате падения обломков ракеты произошел пожар в одном из домов.

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