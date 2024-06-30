У Києві впали уламки збитої ракети, постраждала багатоповерхівка

Ввечері неділі, 30 червня, Російська Федерація запустила ракету по місту Київ. В результаті падіння уламків ракети сталась пожежа в одному з будинків столиці.

Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Кличко та Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

За даними Кличка, під час тривоги у Київській області працювало ППО. Однак пізніше було зафіксовано виклик екстрених служб в Оболонський район столиці.

Згодом він уточнив, що в Оболонському районі уламки ракети впали на житловий будинок. Там сталося загоряння на 8 та 9 поверхах.

Цю ж інформацію підтвердили і в КМВА, уточнивши, що на місці вже працюють всі необхідні екстрені служби ти ДСНС.

Оновлено о 20:05.

За оновленими даними, внаслідок ракетного удару в Оболонському районі столиці попередньо пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Там сталося загорання балкону на одному з поверхів.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють всі оперативні служби.

Оновлено о 20:30.

Кличко повідомив, що в наслідок падіння уламків є дві постраждалі жінки. Медики надають допомогу на місці, в них - гостра реакція на стрес.

"У 14-ти поверховому будинку часткова руйнація балконів на двох поверхах. Також загроза руйнації балкону ще на одному з поверхів. Пожежу в будинку локалізовано. Рятувальники продовжують перевіряти квартири", - написав Кличко.

Нагадаємо, сьогодні у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про те, що в бік столиці летить ракета.

Також сьогодні росіяни скинули керовану авіабомбу на Харків, там було зруйновано термінал "Нової пошти".

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