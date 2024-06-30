ua en ru
Нд, 30 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві впали уламки збитої ракети, постраждала багатоповерхівка

Неділя 30 червня 2024 20:00
UA EN RU
У Києві впали уламки збитої ракети, постраждала багатоповерхівка Ілюстративне фото: у Києві пролунав вибух 30 червня (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Ввечері неділі, 30 червня, Російська Федерація запустила ракету по місту Київ. В результаті падіння уламків ракети сталась пожежа в одному з будинків столиці.

Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Кличко та Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

За даними Кличка, під час тривоги у Київській області працювало ППО. Однак пізніше було зафіксовано виклик екстрених служб в Оболонський район столиці.

Згодом він уточнив, що в Оболонському районі уламки ракети впали на житловий будинок. Там сталося загоряння на 8 та 9 поверхах.

Цю ж інформацію підтвердили і в КМВА, уточнивши, що на місці вже працюють всі необхідні екстрені служби ти ДСНС.

Оновлено о 20:05.

За оновленими даними, внаслідок ракетного удару в Оболонському районі столиці попередньо пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Там сталося загорання балкону на одному з поверхів.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють всі оперативні служби.

Оновлено о 20:30.

Кличко повідомив, що в наслідок падіння уламків є дві постраждалі жінки. Медики надають допомогу на місці, в них - гостра реакція на стрес.

"У 14-ти поверховому будинку часткова руйнація балконів на двох поверхах. Також загроза руйнації балкону ще на одному з поверхів. Пожежу в будинку локалізовано. Рятувальники продовжують перевіряти квартири", - написав Кличко.

Нагадаємо, сьогодні у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про те, що в бік столиці летить ракета.

Також сьогодні росіяни скинули керовану авіабомбу на Харків, там було зруйновано термінал "Нової пошти".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні Ракетна атака
NEWS
Зеленський: співвідношення втрат сьогодні - 1 українець до 6 росіян
Зеленський: співвідношення втрат сьогодні - 1 українець до 6 росіян
DAILY
Байден програв. Основні висновки з президентських дебатів у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Байден програв. Основні висновки з президентських дебатів у США