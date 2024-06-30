У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

У Києві та низці областей України ввечері 30 червня оголосили повітряну тривогу. Є загроза ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог на Повітряні сили .

Наразі тривога оголошена у Києві, Київській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях. Також тривога у Донецькій області, але вона триває ще з 14-ї години.

Тривога була оголошена через, ймовірно, ворожу крилату ракету, запущену з північного напрямку. Ракети, за даними Повітряних сил, прямують в бік Києва.

Нагадаємо, вдень 30 червня росіяни ударили керованою авіабомбою по Харкову. Ворог влучив в термінал "Нової пошти", в результаті чого одна людина загинула та ще 9 постраждали.

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