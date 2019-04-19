ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В КМИС назвали сроки возможного падения рейтинга Зеленского

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 10:35
В КМИС назвали сроки возможного падения рейтинга Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Рейтинг Зеленского в случае избрания может упасть через полгода

Высокий рейтинг Владимира Зеленского в случае его избрания может обвалиться в течение полугода. Об этом в интервью РБК-Украина заявил директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

По его мнению, рейтинг Зеленского после избрания на пост президента Украины может обвалиться быстро.

"С ним познакомятся, он начнет себя проявлять. Первое время, как у Порошенко, поддержка будет большая. Но начнется партийная борьба перед парламентскими выборами…Думаю, полгода или больше", - отметил Паниотто.

Он подчеркнул, что в 2014 году у Петра Порошенко кредит доверия был высокий, но выше были и ожидания. А средства массовой информации сегодня оперативно будут освещать реальные и мнимые промахи Зеленского.

Напомним, ранее сообщалось, что перед вторым туром выборов Порошенко сократил разрыв с Зеленским. В частности, за Зеленского планируют голосовать 50,6% граждан, за Петра Порошенко - 27,1%.

В то же время опрос группы "Рейтинг", наоборот показал увеличение разрыва между кандидатами.

Перед дебатами возле НСК "Олимпийский" усилили охрану
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийрейтингКМИС
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь