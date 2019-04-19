В КМИС назвали сроки возможного падения рейтинга Зеленского

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Рейтинг Зеленского в случае избрания может упасть через полгода

Высокий рейтинг Владимира Зеленского в случае его избрания может обвалиться в течение полугода. Об этом в интервью РБК-Украина заявил директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

По его мнению, рейтинг Зеленского после избрания на пост президента Украины может обвалиться быстро.

"С ним познакомятся, он начнет себя проявлять. Первое время, как у Порошенко, поддержка будет большая. Но начнется партийная борьба перед парламентскими выборами…Думаю, полгода или больше", - отметил Паниотто.

Он подчеркнул, что в 2014 году у Петра Порошенко кредит доверия был высокий, но выше были и ожидания. А средства массовой информации сегодня оперативно будут освещать реальные и мнимые промахи Зеленского.

Напомним, ранее сообщалось, что перед вторым туром выборов Порошенко сократил разрыв с Зеленским. В частности, за Зеленского планируют голосовать 50,6% граждан, за Петра Порошенко - 27,1%.

В то же время опрос группы "Рейтинг", наоборот показал увеличение разрыва между кандидатами.