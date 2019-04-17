ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко сократил разрыв с Зеленским

Новости » Выборы 2019    17.04.2019 - 21:34
Порошенко сократил разрыв с Зеленским
Фото: Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко (коллаж РБК-Украина)

Социологи обнародовали динамику рейтинга Порошенко и Зеленского после первого тура

Во втором туре президентских выборов 2019 в Украине за Владимира Зеленского планируют голосовать 50,6% граждан, за Петра Порошенко - 27,1%, не определились - 21,4%, испортят бюллетень - 0,6%, не будут принимать участия в выборах - 0,2%. Об этом свидетельствуют данные на 15-16 апреля телефонного опроса КМІС.

Социологи публикуют данные за период 6-16 апреля, которые показывают, что рейтинг Зеленского остался практически неизменным на уровне 50%. За это время рейтинг Порошенко вырос с 22% до 27%, а 14-15 апреля достигал 30%, в то время как рейтинг Зеленского в эти дни падал до 48,8%.

Порошенко сократил разрыв с Зеленским

kiis.com.ua

Среди тех респондентов, которые пойдут голосовать и определились со своим выбором кандидата, за Зеленского планируют голосовать 65,1% респондентов, за Порошенко 34,9%.

Порошенко сократил разрыв с Зеленским

kiis.com.ua

КМИС провел так называемый роллинговый опрос 6 по 16 апреля. Опрос проводился ежедневно, методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. В ходе роллингового опроса проведено 2200 интервью (6-16 апреля), погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 5%.

Как сообщало РБК-Украина, данные опроса КМИС, проведенного с 9 по 14 апреля 2019 года, показывают, что в втором туре выборов 2019 за Владимира Зеленского планируют проголосовать 48,4% респондентов, за Петра Порошенко - 17,0%.

Напомним, по данным опроса группы "Рейтинг", во втором туре выборов 2019 в Украине за Владимира Зеленского планируют голосовать 51% украинцев, за Петра Порошенко - 21% респондентов.

Социологи обнародовали памятку для дебатов кандидатов в президенты На дебаты на "Олимпийском" забронировано 12 тысяч мест
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийПорошенко Петропросрейтингвыборы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь