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У КМІС назвали терміни можливого падіння рейтингу Зеленського

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 10:35
У КМІС назвали терміни можливого падіння рейтингу Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Рейтинг Зеленського в разі обрання може впасти через півроку

Високий рейтинг Володимира Зеленського в разі його обрання може обвалитися протягом півроку. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто.

На його думку, рейтинг Зеленського після обрання на пост президента України може обвалитися швидко.

"З ним познайомляться, він почне проявляти себе. Перший час, як у Порошенка, підтримка буде велика. Але почнеться партійна боротьба перед парламентськими виборами...Думаю, півроку або більше", - зазначив Паніотто.

Він підкреслив, що в 2014 році у Петра Порошенка кредит довіри був високий, але вищими були й очікування. А засоби масової інформації сьогодні оперативно будуть висвітлювати реальні та уявні промахи Зеленського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перед другим туром виборів Порошенко скоротив розрив із Зеленським. Зокрема, за Зеленського планують голосувати 50,6% громадян, за Петра Порошенка - 27,1%.

У той же час опитування групи "Рейтинг", навпаки показало збільшення розриву між кандидатами.

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