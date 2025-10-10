В КМДА відповіли на чутки про незахищеність київських ТЕЦ від дронових атак

В Київській міській держадміністрації прокоментували чутки про незахищеність столичних ТЕЦ від атак після того, як одна с електростанцій зазнала пошкоджень в результаті обстрілу 10 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.
Столична влада стверджує: чутки про незахищеність ТЕЦ - неправдиві і являються не більше, аніж "політичною маніпуляцією" з боку тих осіб, які їх розповсюджують.
"У медіапросторі поширюється заява одного з "експертів" про нібито відсутність будь-якого захисту на столичних ТЕЦ. Така інформація є політичною маніпуляцією і не відповідає дійсності", - повідомили в КМДА.
Згідно з подальшими твердженнями столичної влади, ТЕЦ Києва мають необхідний захист першого етапу згідно з вимогами Генштабу, втім детальніші відомості не розголошують із міркувань безпеки.
В КМДА додали, що усі необхідні служби долучені до ліквідації наслідків ворожої атаки 10 жовтня. Енергетики вже повернули світло 270 тисячам споживачів, робота триває.
Нагадаємо, ЗМІ розповсюдили заяву нардепа та ексміністра з питань житлово-комунального господарства Олексія Кучеренка щодо пошкоджень на одній із київських ТЕЦ, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу 10 жовтня.
Кучеренко в своєму Facebook написав, що трансформаторні блоки на ТЕЦ були незахищені і додав, що відповідальність за це лежить на КМДА та Київській міськраді.
Нагадаємо, російські війська в ніч на 10 жовтня вдарили по Києву ракетами та дронами. Кількість поранених у столиці зросла до 12 осіб.
На одній з Київських ТЕЦ внаслідок російського удару постраждали блочні трансформатори. Через це блок не міг видати в мережу потужність.
Значна частина киян та жителів міста лишились без води та світла.
Зазначимо, посли країн G7 обговорили з міністеркою енергетики України Світланою Гринчук найнагальніші потреби після масштабної атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.