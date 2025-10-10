RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В КГГА ответили на слухи о незащищенности киевских ТЭЦ от дроновых атак

Фото: левый берег столицы остался без воды и света после повреждений на ТЭЦ (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Киевской городской госадминистрации прокомментировали слухи о незащищенности столичных ТЭЦ от атак после того, как одна из электростанций получила повреждения в результате обстрела 10 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Столичные власти утверждают: слухи о незащищенности ТЭЦ - ложные и являются не более, чем "политической манипуляцией" со стороны тех лиц, которые их распространяют.

"В медиапространстве распространяется заявление одного из "экспертов" о якобы отсутствии какой-либо защиты на столичных ТЭЦ. Такая информация является политической манипуляцией и не соответствует действительности", - сообщили в КГГА.

Согласно дальнейшим утверждениям столичных властей, ТЭЦ Киева имеют необходимую защиту первого этапа в соответствии с требованиями Генштаба, впрочем, более подробные сведения не разглашаются из соображений безопасности.

В КГГА добавили, что все необходимые службы привлечены к ликвидации последствий вражеской атаки 10 октября. Энергетики уже вернули свет 270 тысячам потребителей, работа продолжается.

Информация о незащищенности ТЭЦ

Напомним, СМИ распространили заявление нардепа и экс-министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексея Кучеренко относительно повреждений на одной из киевских ТЭЦ, которая пострадала в результате вражеского обстрела 10 октября.

Кучеренко в своем Facebook написал, что трансформаторные блоки на ТЭЦ были незащищённые и добавил, что ответственность за это лежит на КГГА и Киевском горсовете.

Обстрел Киева 10 октября

Напомним, российские войска в ночь на 10 октября ударили по Киеву ракетами и дронами. Количество раненых в столице возросло до 12 человек.

На одной из Киевских ТЭЦ в результате российского удара пострадали блочные трансформаторы. Из-за этого блок не мог выдать в сеть мощность.

Значительная часть киевлян и жителей города остались без воды и света.

Отметим, послы стран G7 обсудили с министром энергетики Украины Светланой Гринчук насущные потребности после масштабной атаки России на энергетическую инфраструктуру.

КГГАКиевТЭЦДрони