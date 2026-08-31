Після атаки РФ на Київщині погіршилася якість повітря: які міста у списку
Через ворожі атаки у п'яти населених пунктах Київщини тимчасово погіршилась якість повітря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Київської обласної військової адміністрації.
Забруднення зафіксували одразу в кількох громадах області:
- Іванків;
- Вишгород;
- Васильків;
- Обухів;
- Бровари.
За результатами середньодобових спостережень моніторингових постів, головним забруднювачем зараз є дрібний пил у помірній концентрації. У людей, чутливих до подразнень, він може викликати легкий дискомфорт під час дихання.
Що радять робити фахівці
До покращення ситуації спеціалісти рекомендують дотримуватись кількох простих правил:
- тримати вікна зачиненими;
- менше часу проводити на вулиці;
- пити більше води;
- якщо вдома є очищувач повітря - вмикати його на повну потужність.
У решті населених пунктів Київщини, де ведеться моніторинг, перевищень допустимого рівня хімічних і біологічних речовин у повітрі не виявили.
Уночі та вранці 31 серпня ворог завдав ударів по кількох регіонах України, зокрема й по Київщині.
Тим часом четверо людей отримали поранення внаслідок ранкового удару по Київській області.
Двоє чоловіків дістали осколкові поранення кінцівок, ще двох поранених госпіталізували в Броварському районі.
Пошкоджень зазнали складські приміщення, заклад торгівлі та багатоквартирний будинок.
Як повідомляло РБК-Україна, ще одна атака дронів спричинила пожежу складських приміщень під Києвом.
Загоряння сталося в селі Погреби, куди прямували ворожі реактивні дрони, про рух яких раніше попереджали Повітряні сили.