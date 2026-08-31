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Після атаки РФ на Київщині погіршилася якість повітря: які міста у списку

11:25 31.08.2026 Пн
2 хв
Чим це загрожує мешканцям Київщини?
aimg Олена Чупровська
Після атаки РФ на Київщині погіршилася якість повітря: які міста у списку Фото: у кількох громадах Київщини зафіксовано забруднення повітря (facebook.com DSNSKyiv)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Через ворожі атаки у п'яти населених пунктах Київщини тимчасово погіршилась якість повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Київської обласної військової адміністрації.

Забруднення зафіксували одразу в кількох громадах області:

  • Іванків;
  • Вишгород;
  • Васильків;
  • Обухів;
  • Бровари.

За результатами середньодобових спостережень моніторингових постів, головним забруднювачем зараз є дрібний пил у помірній концентрації. У людей, чутливих до подразнень, він може викликати легкий дискомфорт під час дихання.

Що радять робити фахівці

До покращення ситуації спеціалісти рекомендують дотримуватись кількох простих правил:

  • тримати вікна зачиненими;
  • менше часу проводити на вулиці;
  • пити більше води;
  • якщо вдома є очищувач повітря - вмикати його на повну потужність.

У решті населених пунктів Київщини, де ведеться моніторинг, перевищень допустимого рівня хімічних і біологічних речовин у повітрі не виявили.

Уночі та вранці 31 серпня ворог завдав ударів по кількох регіонах України, зокрема й по Київщині.

Тим часом четверо людей отримали поранення внаслідок ранкового удару по Київській області.

Двоє чоловіків дістали осколкові поранення кінцівок, ще двох поранених госпіталізували в Броварському районі.

Пошкоджень зазнали складські приміщення, заклад торгівлі та багатоквартирний будинок.

Як повідомляло РБК-Україна, ще одна атака дронів спричинила пожежу складських приміщень під Києвом.

Загоряння сталося в селі Погреби, куди прямували ворожі реактивні дрони, про рух яких раніше попереджали Повітряні сили.

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